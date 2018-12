GHIACCIO E NEVE

L’Aquila, allarme ghiaccio in città

llarme ghiaccio in città, L'Aquila raggiunge da giorni temperature ampiamente sotto zero e, seppur le strade non sembrano destare problemi, gli aquilani temono il ghiaccio che ha ricoperto i marciapiedi del Capoluogo

Allarme ghiaccio in città, gli aquilani temono il ghiaccio che ha ricoperto i marciapiedi Nella Redazione de ilCapoluogo.it sono arrivate a decine le segnalazioni degli aquilani, preoccupati dal ghiaccio che sembra aver ricoperto quasi tutti i marciapiedi delle principali arterie delle città. «Siamo in Viale Corrado IV, lato servizi. Dal Barbarossa fino al Gran Caffè il marciapiede è impraticabile per qualsiasi pedone, c’è ghiaccio ovunque.» E ancora una mamma ci scrive che «Questa mattina l’ingresso della scuola Patini, a L’Aquila, era completamente ghiacciato» ed un altro genitore ci segnala come da qualche giorno l’ingresso della Scuola di Pianola sia «una lastra di ghiaccio». Solo poche mattine fa, i commercianti di Piazza d’Armi si sono risvegliati con un’amara sorpresa: il piazzale completamente ghiacciato e la giornata di lavoro rovinata.