Biondi, un Natale alla riscoperta del senso di comunità

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, invia gli auguri di buon Natale dai microfoni del direttore del Capoluogo.it Roberta Galeotti.

«Tanti auguri per il Natale 2018, ma anche per il 2019 che rappresenta il nostro anno di svolta». Così il sindaco Biondi ai microfoni del direttore Roberta Galeotti rivolge gli auguri agli aquilani, con lo sguardo proteso verso il decennale dal sisma: «Sarà un momento per fare il consuntivo di quanto accaduto, degli straordinari passi in avanti che sono stati fatti, ma anche per l’analisi dei problemi, dalle crisi occupazionali alla necessità di dare nuovo slancio alla ricostruzione pubblica. Occorre ricostruire un clima di normalità che il terremoto ci ha fatto perdere. Io sono fiducioso, perché i segnali sono incoraggianti e con un ulteriore sforzo delle istituzioni pubbliche si potrà dire che a L’Aquila il peggio è passato».

«Auguro a tutti – ha aggiunto il sindaco in chiusura – di saper vivere pienamente gli affetti famigliari e ritrovare un rinnovato spirito di comunità, perché la comunità è qualcosa di diverso dalla società e rappresenta gli elementi che ci legano nel momento in cui tutto ci dice che dovremmo rinchiuderci nei nostri egoismi e nelle nostre individualità».

L’intervista integrale al sindaco Biondi.