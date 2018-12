Il Cotugno promuove le eccellenze, premi agli studenti meritevoli

Il Cotugno premierà nella Sala Ipogea i suoi alunni migliori

Venerdì 21 dicembre 2018, dalle ore 10.30, presso la Sala Ipogea del Consiglio Regionale d’Abruzzo si

svolgerà la manifestazione “Il Cotugno promuove le eccellenze” . Verranno premiati alcuni tra gli

studenti e le studentesse dei licei annessi al Convitto Nazionale (Classico, Classico Internazionale, Liceo delle Scienze Umane, Linguistico, Economico Sociale e Musicale e Coreutico,) i quali, nell’anno scolastico passato, si sono distinti per avere ottenuto le massime valutazioni nell’ esame di stato o agli esami per le certificazioni in lingua straniera oppure hanno ricevuto premi e riconoscimenti in concorsi ed altre manifestazioni e/o hanno prodotto opere originali.

La giornata, alla presenza delle massime rappresentanze istituzionali , prevede fra gli altri gli interventi di

ex alunni del “Cotugno”, come l’avvocato Attilio Cecchini. Le studentesse e gli studenti del Liceo Musicale contrassegneranno i vari momenti dell’evento con le loro esibizioni.

Il Cotugno, che vanta il Liceo Classico migliore d’Abruzzo e tra i migliori d’Italia (fonte EDUSCOPIO – Fondazione Agnelli), nella giornata del 21 dicembre avrà un momento di encomio per coloro che rappresentano il futuro della nostra città.