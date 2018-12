Amatrice – L’Aquila, amichevole al Gran Sasso d’Italia

Amichevole benefica tra Amatrice e L’Aquila il prossimo 28 dicembre.

L’amichevole natalizia che unirà ancora di più Amatrice e L’Aquila si terrà allo stadio Gran Sasso d’Italia.

L’incasso del match – si apprende da RietiLife – verrà devoluto alla scuola calcio dei bambini del comune laziale: ingresso 5 euro.

Un match che rinvigorisce i rapporti di fratellanza e solidarietà tra le due città e le tifoserie, unite dal destino comune di un sisma distruttivo eppure capaci sempre di sostenersi.

Dopo il sisma del 2006 partì dai Red Blue Eagles aquilani la raccolta fondi tra tutte le tifoserie italiane per costruire un impianto sportivo ad Amatrice: l’inaugurazione c’è stata nel settembre scorso.

Con i fondi raccolti dall’iniziativa “Ultras d’Italia per Amatrice” alla comunità di Amatrice sono stati donati due campi polivalenti, una tribuna coperta, tutto il materiale sportivo per la stagione 2018/2019 dell’ A.S.D. Amatrice calcio e un pulmino da 9 posti che sarà utilizzato per la scuola calcio oltre che per gli spostamenti della prima squadra.

I campi, intitolati alla memoria di Gianni Cicconi, figura di spicco dello sport amatriciano venuto a mancare la notte del sisma, sorgono nell’area di Collemagrone 1 e Collemagrone 2, alle porte di Amatrice, dove sono presenti oltre 120 SAE (soluzioni abitative provvisorie). Un campo sarà adibito per il calcio a 5, un altro per il basket, la pallavolo e il tennis.