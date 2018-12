Zero Zero Setter, la passione di Ilaria per gli animali

I sogni non sono fatti per restare nel cassetto, ma per essere realizzati ed è questo che accade a Zero Zero Setter, il nuovo negozio per animali dove passione, qualità e competenza sono garantite ogni giorno.

Così la pensa Ilaria Alexandris, imprenditrice aquilana che a 24 anni decide che la sua passione per gli animali non doveva restare un hobby da coltivare nel tempo libero, ma un vero e proprio obiettivo di vita. “Il mio non è soltanto un negozio per animali – spiega la Alexandris – ma un luogo di attenzione per le loro esigenze a 360 gradi, con i migliori prodotti sul mercato internazionale, super selezionati e di grandissima qualità che garantiscono il benessere dei compagni di casa. La mia sfida – aggiunge – è quella di portare maggior cultura e innovazione per quanto riguarda il mondo animale anche all’Aquila.”

I proprietari di pets trovano infatti in un ambiente amichevole non solo cibi naturali e giochi ecologici ma tanta passione, cura, affidabilità e i migliori consigli nel campo animale. Ilaria, conosciuta sui social anche con il nome “Le Chatelier”, infatti, agli studi universitari affiancava quelli sugli animali, ad esempio partecipando con successo ad un corso come Consulente per la convivenza con il gatto, una figura professionale che si occupa di risolvere anomalie nel comportamento di questo animale che, normalmente, si verificano in particolari condizioni di disagio.

A questo si aggiunge l’importante riconoscimento come Guardia Zoofila a sostegno dei diritti animali rilasciato dall’associazione di protezione animali OIPA ITALIA ONLUS, di cui è stata anche delegata di sezione, e dalla Prefettura dell’Aquila. “Zero Zero Setter sarà un punto di riferimento per i nostri amici a 4 zampe e per i loro proprietari – promette Ilaria – affiancando la mia preparazione, in costante crescita, all’amore profondo che nutro verso di loro!”.

Il negozio si trova in Via Francesco Paolo Tosti n. 70, L’Aquila (zona San Francesco, strada che va per Aragno e Collebrincioni). Per parlare con Ilaria e chiedere informazioni per i vostri amici a 4 zampe il numero è il 389 5131628. Fino al 6 gennaio il negozio sarà aperto tutti i giorni (anche la domenica) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, dopo il 6 gennaio lunedì chiuso, dal martedì al sabato 10-13/16-20 e poi domenica mattina 10-13.

PRESSO ZERO ZERO SETTER SCONTO DEL 10% SULLA LINEA DI CROCCANTINI ACANA.