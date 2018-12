Truffe agli anziani, allerta nell’aquilano

Truffe agli anziani, malviventi in azione nell’aquilano ed il Sindaco di Villa Santangelo chiede di fare attenzione

Malviventi in azione nella Valle dell’Aterno, da San Pio a Montereale i truffatori entrano in azione con gli anziani fingendo consegne di pacchi o ricoveri dei familiari. La conferma da Domenico Nardis, Sindaco di Villa Sant’Angelo (Aq) che spiega:

«Dopo una riunione con i Carabinieri vi informo che sono in atto delle truffe ai danni degli anziani. Ieri a San Pio e oggi a Cagnano Amiterno e Montereale. I truffatori sono gentili e affabili; le due modalità usate in questi casi sono due: consegna pacco ad un familiare o incidente e ricovero in ospedale sempre di un familiare. Pertanto vi invito a segnalare tempestivamente ai Carabinieri qualsiasi situazione anomala. La pattuglia di San Demetrio da ieri agisce sul territorio di competenza h 24. Ovviamente i malviventi possono sempre usare le “vecchie” modalità di raggiro: operatori Enel, gas, acqua ecc., funzionari inps o agenzia delle entrate, assistenti sociali, funzionari del catasto»

Solo pochi giorni fa IlCapoluogo.it aveva segnalato il pericolo della “Truffa del Pacco“, con il finto corriere della Valle Subequana che derubava con l’inganno i malcapitati.