Rimpatriata dei 70 enni di Tornimparte: si sono ritrovati sabato 15 dicembre 2018 tutti i nati nel 1948 del Comune di Tornimparte.

Alle ore 11.15 presso la Chiesa di Colle San Vito è stata celebrata una messa in suffragio degli amici che sono andati avanti, poi successivamente il gruppo si è ritrovato presso il Ristorante La Cascina per festeggiare insieme ed in allegria, come si conviene ad una comunità unita e solidale.

È stato un momento meraviglioso, potersi scambiare tutti insieme le proprie esperienze e ricordare gli anni della nostra gioventù, attraversata sicuramente da grandi cambiamenti e problemi economici e sociali, ma che conservava in sè i grandi valori di una comunità unita e solidale che ha contribuito alla rinascita del paese e che ha forgiato anche il nostro modo di essere. Erano presenti: Caresta Alessandrina, Catena Giammaria (detto Gino), Colaiuda Sergio, De Paolis Feliciana, Di Carlo Franco (detto Valentino),