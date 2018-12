Perturbazione in ulteriore spostamento verso la Grecia favorirà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tra mercoledì e giovedì attesa nuova debole perturbazione.

Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa dello spostamento della perturbazione atlantica verso la Grecia, perturbazione che, nella giornata di ieri ha favorito rovesci diffusi e neve a quote collinari anche sulla nostra regione. A partire dalle prossime ore assisteremo, dunque, ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con venti settentrionali in graduale attenuazione nella seconda metà della giornata, mentre residui addensamenti interesseranno le regioni ioniche ed il basso Adriatico, specie al mattino. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, tuttavia, l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica attesa tra mercoledì e giovedì, anche se sulla nostra regione gli effetti risulteranno decisamente marginali rispetto alle regioni settentrionali, dove sono attesi annuvolamenti e precipitazioni: una debole perturbazione a cui farà seguito, probabilmente, una decisa rimonta dell’alta pressione che, alla base dei dati attuali, potrebbe garantire tempo stabile e temperature in aumento anche durante il periodo natalizio. Vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti sul settore centro-orientale e lungo la fascia costiera, ma più consistenti a ridosso dei rilievi, dove non si escludono residue nevicate. Nel corso della giornata assisteremo ad un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche con nuvolosità e venti in attenuazione, specie nel pomeriggio-sera, mentre a partire da domani assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità alta e stratificata, specie nel pomeriggio ed in serata, a causa dell’avvicinamento di una nuova debole perturbazione atlantica. Gelate diffuse sulla Marsica e nell’Aquilano durante le ore serali, notturne e al primo mattino.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.

Venti: Moderati dai quadranti settentrionali, in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Mare: Mosso o molto mosso con moto ondoso in graduale attenuazione da stasera.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)