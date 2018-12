Incidente ad Onna, pedone investito

Incidente nella frazione di Onna, un uomo è stato investito al bivio per Paganica

Un uomo di 43 anni è stato investito ad Onna, lungo la Statale 17 al bivio per Paganica. Al momento non si conoscono le dinamiche dell’incidente. Sul posto la Polizia Municipale dell’Aquila per i rilievi del caso e gli operatori del 118 per il primo soccorso e per il successivo trasporto in Ospedale. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo, di ritorno da lavoro a piedi, sia stato investito da un SUV. L’uomo è arrivato in Pronto Soccorso in codice giallo, le sue condizioni non dovrebbero dunque essere gravi.