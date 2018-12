Presentato il Calendario dell’ Esercito 2019 presso le sale museali del Complesso Caserme Pasquali-Campomizzi a L’Aquila .

Il Comandante Militare dell’Esercito per l’Abruzzo, Gen. B. Giuseppe Di Giovanni nell’introdurre l’evento, ha posto l’accento sul contributo prezioso dell’Industria Difesa per la sicurezza delle donne e degli uomini dell’Esercito nonché sulla spiccata flessibilità d’impiego delle moderne tecnologie con scopi dual-use, cioè concepite sia per operazioni militari che per interventi in caso di emergenza in favore della popolazione.

Nella ricorrenza del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, il Calendesercito è divenuto l’occasione per celebrare il contributo del Genio Universale al progresso scientifico, artistico e culturale del nostro Paese e non solo.

Tra gli innumerevoli meriti di Leonardo vi sono sicuramente quello di aver tenuto sempre l’uomo al centro del progresso tecnologico e quello di essere riuscito a guardare oltre, pensando anche a quanto, con la tecnologia del tempo, poteva sembrare impossibile. Molte di quelle idee geniali hanno trovato applicazione in mezzi ed equipaggiamenti già in servizio o in corso di acquisizione nella Forza Armata per la quale il binomio uomo-tecnologia è inscindibile per l’assolvimento dei compiti assegnati dalla Costituzione.

Alla presentazione del calendario dell’ Esercito hanno partecipato autorità civili, militari e religiose e una classe dell’Istituto di Istruzione Superiore “Amedeo d’Aosta” di L’Aquila.

Il Gen. B. Giuseppe Di Giovanni con il Direttore dei Laboratori Scientifici dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso, Prof. Stefano Ragazzi.

Proprio il professor Ragazzi, nel suo intervento, ha evidenziato nell’ambito della scientifica, l’importanza che l’idea, l’intuizione del singolo sia supportata sempre dalla cooperazione, dal confronto e dal progettare insieme.