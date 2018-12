Don Attilio Cecchini incontra gli alunni della “Dante” sull’Aquilanitas.

Il noto avvocato ospite d’eccezione della rassegna dei “Pomeriggi culturali della Dante”

Il cartellone dell’ottava stagione dei “Pomeriggi culturali” della Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di L’Aquila, propone un nuovo appuntamento con la partecipazione di un ospite

d’eccezione, il noto avvocato Attilio Maria Cecchini che incontrerà gli studenti sul tema dell’Aquilanitas.

L’evento, che ha ricevuto il Patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila, avrà luogo mercoledì 19 dicembre presso il Palazzo dell’Emiciclo.

Un’esibizione dei Bandierai dei Quattro Quarti nello spazio antistante l’esedra del Palazzo, prevista per le ore 16.00, farà da apertura alla manifestazione che successivamente proseguirà nella Sala Ipogea sulle note del commento musicale a cura dell’Ensemble della Scuola.

Interverranno il Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio e in rappresentanza del Comune dell’Aquila, il Vice Sindaco Guido Liris, che unitamente alla Dirigente

Scolastica Antonella Conio, porgeranno i loro saluti ai presenti.

La manifestazione, che si è avvalsa del supporto del Rotary Club L’Aquila e della collaborazione dell’ALI (Associazione Latinoamericana in Italia), entrerà nel vivo con l‘intervista all’avvocato Cecchini da parte di alcuni alunni delle classi terze dell’Istituto.

Modererà l’incontro un’altra grande firma del giornalismo, Angelo De Nicola, autore del saggio sulla straordinaria vita di “Don Attilio”, finalista al VI Premio dell’Editoria Abruzzese.

L’incontro con l’Avv. Cecchini, definito dallo stesso De Nicola “personaggio simbolo dell’Aquilanitas e della resistenza aquilana post sisma, totem morale della città, punto di riferimento per gli aquilani e soprattutto per i giovani”, rappresenta il coronamento di un percorso progettuale triennale, non a caso denominato “Aquilanitas”, strutturato dalla Scuola “Dante” e finalizzato alla conoscenza del patrimonio identitario aquilano a livello storico, linguistico e culturale.

L’interazione di taglio giornalistico consentirà agli studenti di entrare in contatto con un patrimonio individuale estremamente rappresentativo del concetto di “Aquilanitas”, di ripercorrere il vissuto di chi ha conosciuto la condizione dei migranti italiani in Venezuela e di riflettere sul fenomeno migratorio sia come problematica di attualità, che come esito collaterale

del post sisma.