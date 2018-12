Per i Pasticci di Ale un classico senza tempo in versione natalizia, il danubio!

Ingredienti:

– 200 gr di latte intero + q.b. per spennellare

– 35 gr di lievito madre essiccato

– 40 gr di zucchero

– 1 uovo

– 250 gr di farina 00

– 250 gr di farina di forza (manitoba)

– 50 gr di burro ammorbidito in pezzi

– granella di zucchero

– zucchero a velo

– ribes rosso fresco

Disponete le due farine mescolate a fontana, create un buchino nel mezzo ed aggiungete l’uovo. Quindi, lavorate con una forchetta facendogli assorbire un po’ delle farine; poi aggiungete il latte, l’uovo, lo zucchero, il burro, il lievito ed amalgamate per bene. Quindi, lavorate la pasta fino ad ottenere un panetto omogeneo e compatto. In alternativa potete lavorare tutti gli ingredienti nella planetaria o con il Bimby.

Lasciate lievitare in luogo caldo ed asciutto con un canovaccio al di sopra finchè non sarà raddoppiato di volume.

Ricavate delle palline da circa 40 gr ciascuna e disponetele in modo circolare all’interno di una tortiera con chiusura a cerniera e carta forno sul fondo. Spennellatele con un po’ di latte e cospargetele con della granella di zucchero. Lasciate lievitare di nuovo con un canovaccio umico al di sopra fino al raggiungimento del doppio del volume.

Cuocete in forno preriscaldato (opzionalmente con modalità VAPORE) a 180° finchè non sarà ben dorato in superficie (per verificarne la cottura fate sempre la prova stuzzicadenti).

Una volta tiepido, sformatelo, spolverizzatelo con lo zucchero a velo ed aggiungete dei ribes rossi qua e là.

LINK: https://ipasticcidiale.blogspot.com/2018/12/danubio-dolce-natalizio-ecco-qua-un.html?view=flipcard