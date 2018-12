Concerto di Natale del Liceo Musicale

Si terrà mercoledì 19 dicembre, alle 17, nel salone del Catecumenio “Famiglia di Nazareth” nella parrocchia San Pio X, il “Concerto di Natale 2018” del liceo Musicale Cotugno.

Un momento importante per la scuola che in questa occasione mostrerà i propri talenti alla città.

Il concerto, totalmente gratuito, vedrà protagonisti un centinaio di studentesse e studenti del liceo, che frequentano le classi dalla prima alla quinta.

Alla serata parteciperanno le classi di musica d’insieme di fiati (della professoressa Margherita Di Rocco) e di archi (della professoressa Eugenia di Bonaventura), il coro diretto dalla professoressa Rita Alloggia, l’orchestra di saxofoni del liceo, l’ensemble Sax around curata dal professore Gianluca Ciavatta e dalla professoressa Valeria Blasetti e la Music Together band

con il professor Pierangelo Castellani.

Ricco il programma che prevede brani della tradizione natalizia, in alcuni casi appositamente arrangiati, al fianco di musiche e più ricercate: si parte con “Tu scendi dalle stelle”, “Dance of Blessed Spirits”, “Stille Nacht” e “Adeste Fideles”, per arrivare a Strauss e terminare con un “Jingle Bells Rock”.

Il programma

Classe di Musica D’Insieme – Fiati della Prof.ssa Margherita Di Rocco

“Tu scendi dalle stelle” – Arrangiamento F. Cioni

“Dance of Blessed Spirits” – C. W. Gluck (da Orfeo ed Euridice)

“Stille Nacht” – F. Gruber

“Adeste Fideles” – J. F. Wade

______________________________________

Classe di Musica D’Insieme – Archi della Prof.ssa Eugenia Di Bonaventura

“Valzer” – F. Lehar

“Pastorale Tratto Da Concerto Grosso Per La Notte Di Natale” – A. Corelli

“Pizzicato Polka” – J. Strauss

______________________________________

Classe di Musica D’insieme – Coro della Prof.ssa Rita Alloggia

“Ave Maria” – Zoltán Kodály

“Christmas Medley” – AA. VV.

“Tu Scendi dalle Stelle” – Sant’Alfonso de Liguori

“Cachua al Nacimiento de Christo Nuestro Señor” – Tradizionale peruviano

______________________________________

Orchestra di Saxofoni del Liceo Musicale – Ensemble Sax Around

curato dal Prof. Gianluca Ciavatta e dalla Prof.ssa Valeria Blasetti

“In Notte Placida” – F. Couperin – Arrangiamento G. L. Ciavatta

“Adeste Fideles” – Tradizionale – Arrangiamento G. L. Ciavatta

“Amazing Grace” – J. Newton – Arrangiamento G. L. Ciavatta

“Chattanooga Choo – Choo” – H. Warren – Arrangiamento G. L. Ciavatta

______________________________________

Music Together Band

curata dal Prof. Pierangelo Castellani

“A Holiday Swing Along” – Paul Murtha

“A Christmas Trilogy” – Eric Osterling

“Jingle Bells Rock” – J. Beal and J. Boothe