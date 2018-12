Chiusura scuola Cinema, Pietrucci ‘Ci sono margini’

Centro sperimentale cinematografia, Pietrucci: “Ci sono i margini”

«La notizia della possibile imminente chiusura della sede abruzzese, all’Aquila, del Centro sperimentale di cinematografia, credo che abbia il valore di un avvertimento, di una chiamata senza ulteriore appello, per fortuna ancora né sicura né definitiva.»

Lo dichiara Pierpaolo Pietrucci, Presidente Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture Consiglio regionale.

«Esistono margini per continuare le interlocuzioni aperte da tempo e ancora in corso, anche grazie al diretto interessamento del presidente vicario della Regione, Giovanni Lolli.»

«Io sono pronto a garantire sul fatto che il percorso e le professionalità della Scuola, la loro tutela e la loro salvaguardia, sono per noi importantissime. Stiamo studiando il modo migliore per continuare a valorizzarle, proprio nell’ambito di un percorso che ha portato come primo, solo primo, importante traguardo l’istituzione dell’Abruzzo Film Commission.»

«Non voglio pensare e non posso consentire che la Regione Abruzzo, mentre si dota di uno strumento come la Film Commission, perda la sede regionale del prestigioso CSC. Continuerò quindi in queste ore a fare il possibile perché le differenti esigenze trovino un terreno comune sul quale confrontarsi. »