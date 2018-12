Agriforno, il gioiello del Natale

Natale è alle porte e all’Agriforno La Spiga si lavora alacremente per offrire il gioiello delle feste: il panettone.

Grazie allo chef pasticciere Leonardo Mongello, in via della Riga a San Gregorio, Il Capoluogo svela la ricetta e i segreti di questo classico del Natale.

Fondamentali l’impasto, il lievito madre, il tempo di lievitazione e la temperatura.

Impasto finale, pera candita e cioccolato o albicocca candita, o il classico arancia candita e uvetta ma anche fragola e cioccolato: tante le varianti e le specialità del 2018 dedicate ai clienti.

«Non c’è limite ai gusti e alle varie combinazioni – dice lo chef Mongello – in quello che è uno dei dolci più difficili da realizzare in pasticceria.»

Inoltre l’Agriforno La Spiga propone un vasto assortimento di dolci di qualità, oltre alla variante del panettone, il Pan di Natale, meno dolce del classico panettone, ricco di frutta e impastato con lievito di birra.

Tutto prodotto con la cura artigianale che non conosce fretta industriale e che consente di portare in tavola, per questi giorni di festa, un vero e proprio gioiello di pasticceria.

Per i lettori de Il Capoluogo che presenteranno il codice sconto indicato di seguito, vi sarà uno sconto del 10% sui panettoni.





PRESSO L’AGRIFORNO ‘LA SPIGA’ DI SAN GREGORIO SCONTO DEL 10% SUI PANETTONI.