VerdeAqua, sit in per la riapertura

Una manifestazione davanti a VerdeAqua per sollecitare la riapertura del complesso sportivo.

A scendere in piazza oggi dalle 14:30 CGIL e associazioni sportive per chiedere il ripristino della funzionalità e la riapertura di VerdeAqua e dell’intero impianto sportivo di Santa Barbara.

Sarà questo infatti il primo Natale senza nuoto nella storica piscina aquilana: sono passati oltre due mesi dalla chiusura della struttura di Santa Barbara, con danni enormi per i lavoratori, le società sportive, gli atleti e tutti gli utenti che frequentavano le attività.

Diversi i motivi che hanno indotto sindacati, associazioni sportive e utenti ad organizzare la manifestazione per chiedere la riapertura di VerdeAqua

“Il ripristino della funzionalità e la riapertura dell’impianto sportivo di Santa Barbara devono essere

priorità dell’amministrazione comunale dell’Aquila, con l’obiettivo di garantire il mantenimento

dell’occupazione nella struttura e favorire la socialità e la pratica sportiva sul nostro territorio.

Va difeso ovviamente il lavoro di chi, tra tante difficoltà, ha comunque garantito la continuità delle

attività nel complesso sportivo, e tuttavia per la città è anche il momento di riappropriarsi di un bene

comune che da anni rappresenta un luogo di socializzazione e di interesse collettivo.”

si legge nella nota della CGIL

I lavoratori di VerdeAqua sono senza stipendio dallo scorso agosto e all’orizzonte c’è il licenziamento di tutti i dipendenti, 18 a tempo determinato (di cui 6 diversamente abili) e 14 collaboratori sportivi.

Nessun rimborso, inoltre, per quanti avevano sottoscritto – anche nei giorni immediatamente precedenti la chiusura – abbonamenti e molti, moltissimi sacrifici per le famiglie aquilane che, pur di far nuotare i loro figli, arrivano anche a percorrere 100 chilometri al giorno per raggiungere impianti di altre città.