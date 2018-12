Telenia si presenta, porterà tecnologia e lavoro

Telenia si presenta, ricerca sviluppo e lavoro con il Data Factory più grande del Sud Europa

Ricerca, tecnologia, impegno imprenditoriale, territorio, opportunità e lavoro si incontrano nel progetto di TELENIA, azienda nata dall’idea di Alberto Serraiocco, giovane imprenditore abruzzese e presidente del CdA Telenia, che vuole realizzare all’Aquila un Data Factory di grandi dimensioni mediante la riqualificazione di un sito industriale oggetto di crisi aziendale complessa.

Il progetto di TELENIA vuole puntare sui talenti legati al mondo dell’innovazione: opportunità, lavoro e occupazione saranno da un lato l’esito di una sinergia che nasce con e per l’Università, mentre dall’altro saranno il catalizzatore del know how di professionisti con grande esperienza nel settore ICT.

Telenia, software e architetture ad alta qualità

Nel Data Factory verranno “costruiti” software e architetture tecnologiche ad alta qualità e innovazione, dedicati alle piccole e medie imprese e alla Pubblica Amministrazione. Ricerca e tecnologia fanno di questo progetto un esempio di eccellenza nel panorama italiano. TELENIA è espressione di un gruppo di imprese con esperienza nel settore, in particolare Inasset – impresa che detiene buona parte del capitale sociale di TELENIA – è proprietaria di quattro Data Center, di cui il principale realizzato a Udine. L’obiettivo è realizzare all’Aquila uno dei più grandi Data Factory del sud Europa.

La conferenza stampa di presentazione del progetto si terrà martedì 18 dicembre ore 10.00 nella sede di Confindustria L’Aquila (loc. Campo di Pile) alla quale parteciperà il presidente del CdA di Telenia, Alberto Serraiocco.