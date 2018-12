Semi di Solidarietà nella scuola primaria San Francesco

Semi di solidarietà, il progetto di Natale realizzato dagli alunni della scuola San Francesco

I bambini della scuola primaria San Francesco hanno realizzato un calendario avente come tema l’albero della vita, poi venduto con la collaborazione delle famiglie, delle insegnanti e di tutto il personale scolastico.

Il ricavato è stato interamente devoluto all’ABIO, l’associazione che da anni opera nel nostro territorio, per rendere più serena la degenza dei bambini ricoverati in ospedale. La manifestazione di solidarietà, con consegna dei proventi all’ABIO si terrà oggi alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale di Pettino.