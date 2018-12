Rugby, il Paganica batte il Cus Catania

Paganica vince in casa 17 a 13 con il Cus Catania Rugby.

Parte bene il Paganica che segna due mete al 5° minuto e al 15° che non vengono trasformate. I catanesi tengono duro e accorciano le distanze con un calcio piazzato. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 10 a 3. Nel secondo tempo il campo pesante, dovuto al maltempo dei giorni passati, penalizza i rossoneri che fanno fatica a capitalizzare le numerose azioni di gioco. Il Catania al 4° minuto va in meta e trasforma. Il punteggio a questo punto è di 10 a 10. Subito dopo i catanesi si portano in vantaggio con un calcio piazzato. I rossoneri si sentono sotto attacco e reagiscono con una meta trasformata al 29° minuto. I padroni di casa insistono alla ricerca del punto di bonus che però non viene conquistato. La partita si chiude sul punteggio di 17 a 13. Paganica conquista 4 punti in classifica e il Catania 1 come bonus difensivo.

La parola all’assistente coach degli avanti rossoneri Marco Mastracci: “Nonostante il campo pesante e la buona difesa del Catania i ragazzi del Paganica hanno messo in campo un gioco pressante ma non sono riusciti a concretizzare e questo ci ha penalizzato nel punteggio. Nel secondo tempo i rossoneri hanno costretto il Catania a un’assidua difesa dentro i 22. Numerose sono state le azioni della mischia per segnare la quarta meta che però non è avvenuta per la buona difesa del Catania. Ci prepariamo durante la sosta natalizia per affrontare il difficile match con Villa Pamphili fissato per il 14 gennaio, cercando di risolvere le criticità emerse durante la partita odierna.”

Mete rossonere: Matteo Andreucci, Cristian Marini, Ginofernando Giordani.

Trasformazione e calcio piazzato: Stefano Rotellini.

(foto Marcello Spimpolo)