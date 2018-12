Open Day al Cotugno per gli studenti di terza media

Open Day al Convitto Nazionale Cotugno per presentare la scuola alle famiglie ed ai futuri studenti

Martedì 18 dicembre dalle 16 alle 19 si svolgerà una delle giornate di Open day organizzate dal Convitto nazionale Cotugno per presentare i propri indirizzi di studio a famiglie e studenti delle terze medie che dovranno effettuare entro gennaio la scelta della scuola superiore.

Cotugno, indirizzi e sedi

Il Convitto nazionale Cotugno ospita vari indirizzi liceali: Classico, Linguistico, Scienze umane tradizionale, Scienze umane Economico sociale, Musicale e coreutico. Due le sedi dove si svolgeranno gli Open Day: per il Classico, il Musp dell’ex Dottrina Cristiana in via Madonna di Pettino; per il Linguistico,i due indirizzi di Scienze Umane e il Musicale-coreutico la sede è il Musp ex Micarelli in via Ficara.

Studenti e famiglie avranno la possibilità di incontrare non solo i docenti dei vari indirizzi, ma anche studentesse e studenti che già li frequentano, così da permettere uno scambio di informazioni anche tra pari. Saranno inoltre svolte attività particolari – dalla visione di video, a piccoli sketch, all’offerta di dolci tipici natalizi di vari paesi europei, realizzati dal linguistico e altro ancora – per una presentazione a tutto tondo degli indirizzi della scuola, che si svolgerà così anche in maniera simpatica e conviviale.

Gli incontri saranno ripetuti a gennaio, in prossimità della scadenza delle iscrizioni alla scuola superiore, nelle date di venerdì 18 gennaio dalle 16 alle 19 e domenica 27 gennaio dalle 10 alle 13. In quest’ultima data, il personale di segreteria presente per l’occasione potrà supportare i genitori nelle procedure di iscrizione on-line, attivate già da qualche anno.

L’indirizzo Musicale e coreutico effettuerà una giornata speciale di open day – dopo quella già realizzata lo scorso 13 dicembre – nella propria sede, il Musp situato in via Acquasanta, nella giornata di sabato 19 gennaio dalle 15,30 alle 18,30.