Il Nuovo Basket Aquilano vola in Portogallo dopo i riconoscimenti Fip

Nuovo Basket Aquilano, la FIP premia la stagione d’oro 2018

E’ risuonato tante volte il nome L’Aquila nella tradizionale e significativa Festa del Basket Abruzzese organizzata ieri a Pescara dal Comitato Regionale, alla presenza del Presidente Nazionale Fip Gianni Petrucci con il vicario Gaetano Laguardia, del Presidente Regionale Coni Enzo Imbastaro e ovviamente del Presidente Regionale Fip, Francesco Di Girolamo.

L’evento, cui hanno partecipato tutte le società regionali di ogni categoria, ha avuto luogo nella sala Consiliare del Comune di Pescara ed il Nuovo Basket Aquilano è stato premiato per i titoli abruzzesi assoluti conquistati nell’Under 15 Eccellenza, Under 14 Elite (con la perla del sesto posto alle Finali Nazionali di Cagliari) e JOIN THE GAME Under 14 (con lo splendido terzo posto alle Finali Nazionali di Jesolo), raggiungendo risultati regionali e nazionali a livello giovanile mai raggiunti nella lunga storia di questo sport a L’Aquila.

Premiato anche come Miglior Giovane Abruzzese 2018 l’aquilano Niccolò Filoni, esponente di punta del vivaio della società di Roberto e Paolo Nardecchia, salito sul palco per la splendida medaglia di bronzo conquistata con la maglia Italia alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires.

Nuovo Basket Aquilano, tanti i riconoscimenti per i giovani sportivi

Riconoscimenti anche per Federico Mastropietro, Tommaso Santomaggio, Francesco Tuccella e Camilla Antonetti per la loro partecipazione, unici rappresentanti della nostra provincia, con le Selezioni Maschili e Femminili Abruzzesi al Trofeo Nazionale delle Regioni 2018.

C’è legittima soddisfazione per lo staff tecnico-dirigenziale del PalaAngeli, premiato la settimana scorsa anche dal CONI Provinciale per il prestigio recato alla città nella pallacanestro, e per i 220 ragazzi e ragazze che ogni giorno calcano il parquet dell’impianto gioiello di Sant’Elia coniugando come sempre divertimento e crescita sia sportiva che educativa, come ricordato sul palco della Festa del Basket ieri a Pescara. Continuano intanto senza sosta le partite di ogni categoria iscritta ai campionati federali (sono ben 8 i tornei ufficiali Fip, dalla Serie C agli Under 12 Esordienti, oltre tutta l’attività della Scuola Minibasket) con ben 3 formazioni attualmente leader assolute nei loro tornei e con la formazione Under 16 che dal 27 al 30 dicembre sarà di scena in Portogallo nel classico Memorial Pedro Raimundo, organizzato dal Benfica Lisbona e a cui parteciperanno oltre i padroni di casa, i canadesi del Toronto e la Selezione Nazionale Portoghese.