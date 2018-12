Berlusconi benedice Marsilio

Silvio Berlusconi dà il via libera alla candidatura di Marco Marsilio.

Berlusconi, in un’intervista all’Adnkronos, sottolinea che “la decisione sulle regionali è ormai prossima” e che Marco Marsilio sia l’uomo giusto per correre, per il centrodestra, alla presidenza della Regione.

«Non c’è ancora la decisione definitiva, ma ritengo che Marco Marsilio abbia più degli altri candidati queste caratteristiche e che le saprebbe mettere in campo per la sua regione a nome del centrodestra»

dice Berlusconi, in attesa del prossimo incontro tra i leader del centrodestra.

La riunione tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si terrà nei prossimi giorni e servirà a definire non solo i candidati governatori, ma anche le liste.

«Ci siamo sentiti in queste ore con gli altri leader del centrodestra e penso che ci incontreremo questa settimana. Come sempre, il nostro criterio di scelta non sarà quello di una spartizione di incarichi fra i partiti, ma l’individuazione in ogni realtà del candidato che presenta le caratteristiche migliori, per competenza, prestigio ed esperienza: il nostro obiettivo non è solo vincere le elezioni, è soprattutto assicurare ad ogni regione cinque anni di buon governo all’altezza delle legittime attese degli elettori».

Domenica scorsa l’annnuncio, da Francavilla, delle dimissioni da senatore dello stesso Marsilio