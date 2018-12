Amatrice, la neve blocca la strada d’accesso

Disagi alla viabilità questa mattina ad Amatroce, dove la strada d’accesso è rimasta bloccata da alcuni mezzi pesanti in difficoltà per la neve. Carabinieri ed Esercito risolvono la situazione.

È stato necessario l’intervento di Carabinieri ed Esercito questa mattina ad Amatrice, dove la strada d’accesso è rimasta bloccata dalla neve, o meglio, da alcuni mezzi pesanti bloccati dalla consistente nevicata.

Come spiega ilgiornaledirieti, «nel tratto urbano della strada regionale Picente, proprio all’altezza dell’ingresso in quel che resta di Corso Umberto I, un ingorgo ha bloccato l’accesso principale al borgo reatino distrutto dal terremoto del 2016 per circa un’ora, per via delle difficoltà incontrate da alcuni mezzi pesanti – compreso anche in bus della Cotral, che a quell’ora trasporta in Paese lavoratori e studenti provenienti da Rieti e dalle zone limitrofe – a salire lungo il percorso stradale».

Lunghe code lungo l’intero tratto, fino all’intervento risolutivo di Carabinieri ed Esercito.

(foto ilgiornaledirieti.it)