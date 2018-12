Regionali, Marsilio si dimette da senatore

Da Francavilla Marsilio annuncia di essersi dimesso da senatore. La strada verso la candidatura a presidente della Regione sembra ormai segnata.

«Le mie dimissioni da senatore saranno sul tavolo del Presidente Casellati da domani e con qualche mese di anticipo rispetto alle elezioni regionali. Lo faccio perché la scelta di stare qui in Abruzzo, da abruzzese e tra gli abruzzesi, l’ho compiuta in maniera seria e radicale. Noi siamo uomini leali, di onore, di impegno di parola e su questa parola costruiremo il nuovo Abruzzo. Lo costruiremo tutti insieme e sarà un Abruzzo migliore». È quanto ha annunciato il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Marsilio, nel corso del suo intervento all’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla, nel corso del quale il movimento guidato da Giorgia Meloni ha presentato le linee programmatiche per la Regione Abruzzo.