La Dea Bendata a L’Aquila, vinti 90mila euro

Colpo fortunato per un avventore del Crazy Bar: centra tre numeri del Lotto e vince poco meno di 90mila euro. La Dea Bendata visita viale della Croce Rossa.

Eccezionale vincita al Lotto al Crazy Bar di Enrico Lalli, in via della Croce Rossa a L’Aquila, dove un fortunato avventore ha centrato tre numeri dell’estrazione del Lotto, vincendo poco meno di 90 mila euro; per la precisione 89.600 euro.

Felici della visita della Dea Bendata i titolari del bar tabacchi, che naturalmente mantengo il più stretto riserbo sul nome del fortunato cliente.