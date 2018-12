Coppito, il Magico mondo di Babbo Natale

Dopo la giornata di ieri, anche oggi l’appuntamento a Coppito con il Magico mondo di Babbo Natale.

Grande affluenza per l’apertura del Magico mondo di Babbo Natale, che oggi continua la due giorni con tantissime sorprese all’insegna della magia, del divertimento e della solidarietà! Il Magico Mondo di Babbo Natale è alla sua 4ª edizione e con il ricavato l’associazione Coppito nel Cuore e nell’anima finanzierà un progetto di Riabilitazione equestre e Nuoto ai ragazzi Disabili delle scuole medie. «Non possiamo far altro che inviatarvi a visitare anche oggi l’evento dalle ore 10.30 per poter contribuire a questi grandi progetti».