Città di L’Aquila: 5-0 alla Valle Aterno Fossa

Cinque reti inflitte alla Valle Aterno Fossa: prosegue il cammino del Città di L’Aquila.

Prosegue la striscia di vittorie del Città di L’Aquila: 5-0 inflitto alla Valle Aterno Fossa. Trova, ovviamente, spazio nell’undici titolare il nuovo arrivato in casa rossoblù Damiano Zanon. Panchina per Di Norcia, che trova spazio nella ripresa. Per il resto, nessuna variazione nella formazione schierata da mister Roberto Cappellacci.

1′ minuto, arriva subito la prima rete rossoblù: sponda di testa di Maisto, imbucata di Carosone per Pizzola che la piazza in porta. L’Aquila trova in poco tempo il vantaggio e la partita e in discesa. 20′, palo di Zazzara che colpisce da posizione defilata. Cinque minuti dopo, gran parata di Sciomenta su destro di Pizzola dal limite.

30′, Campagna per Catalli che cerca la semi rovesciata, palla alta. Trascorrono due minuti ed arriva il raddoppio dei rossoblù: palla dalla destra per Carosone che stoppa e calcia in porta, decisivo il tocco di un difensore avversario. E al 37′, ecco il terzo goal: gran botta dalla distanza di Catalli che si infila direttamente all’incrocio dei pali. Fine primo tempo, risultato parziale 3-0.

18′ della ripresa, Maisto ci riprova con un tiro cross che colpisce il palo, ma tre minuti dopo arriva la quarta rete della giornata: Maisto allarga per Carosone, respinge Sciomenta, sfera sui piedi di Pizzola che imbuca in porta. 34′, traversa di Carosone, ancora grande chance per il Città di L’Aquila. Quattro minuti più tardi, è lui a segnare la rete del 5-0 di testa. Triplice fischio, il match termina con le cinque reti realizzate e con la porta inviolata.

CITTÀ DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna (35′ st Ciuffini), Ndiaye (41′ st Mohammed), Silvestri (22′ st Santarelli), Zanon, Di Francia, Pizzola (22′ st Arciprete), Zazzara, Carosone, Catalli (1′ st Di Norcia), Maisto. A disp.: Tursini, Morra, Micantonio. All. Roberto Cappellacci.

VALLE ATERNO FOSSA: Sciomenta, Gallina, Bucciarelli (19′ st Ciccozzi), Centi, Chiarelli, Carrato, Fatigati, Ranieri M., Ranieri A. (36′ st Iannessa), Cerabona (26′ st Trawally), Galeota (1′ st Cabbai). A disp.: Torres, Centi, Pellegrini. All. Angelo Prospero.