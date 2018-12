Calcio, Cappellacci: “Sempre in partita”.

Le parole del post Città di L’Aquila-Valle Aterno Fossa. Cappellacci: “Sempre in partita, anche se nel secondo tempo sporchiamo la prestazione”. Prospero: “Un’emozione essere qui”. Il commento di Zanon.

Interviste post Città di L’Aquila-Valle Aterno Fossa, terminata 5-0. Le parole del tecnico rossoblù Roberto Cappellacci.

“Sapevamo che il Fossa ha degli obiettivi: avevamo qualche timore nell’approcciare alla partita, date anche le condizioni del campo in questa settimana. Siamo stati sempre in partita, anche se nel secondo tempo sporchiamo sempre un po’ la prestazione. Zanon? Siamo ovviamente felici dell’acquisto, come tutti i tifosi. Giocherà in più ruoli”.

Prosegue il tecnico della Valle Aterno Fossa, Angelo Prospero.

“Ho rivisto tanti amici oggi, mi ha fatto molto piacere. Un po’ di emozione l’ho avvertita prima della gara. Potevamo fare poco in più: la qualità è diversa. I miei giocatori per i primi dieci minuti sono stati fermi. L’Aquila è di un’altra categoria. Noi dobbiamo fare tantissimo: mettere ordine, prendere dei provvedimenti per qualcuno che non si mette in riga”.

Ai microfoni della stampa anche Damiano Zanon.

“L’emozione oggi è stata forte: giocare con la maglia della propria città è totalmente diverso. Penso che il mio utilizzo dipenda dalle scelte del mister: ho fatto la mia partita oggi, sono a disposizione. La prestazione è stata positiva, ma a volte abbiamo gettato i palloni. Siamo ancora troppo frenetici in alcune situazioni. Mi trovo molto bene in gruppo: sono entrato in punta di piedi, mi sto ambientando e darò il massimo”.