Rinviato l’incontro tra Unione L’Aquila Rugby e Benevento: manto erboso impraticabile causa neve. Rinviati anche gli impegni del settore giovanile e la partita di serie C tra l’Unione e Pescara.

L’incontro previsto domenica alle 14.30 allo stadio Tommaso Fattori tra l’Unione Rugby L’Aquila e il Benevento è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo. La decisione è stata presa dalla FIR in mattinata dopo aver appreso che i tecnici comunali non sono riusciti a pulire il manto erboso del Fattori neanche con l’ausilio della turbina. La stessa decisione è stata presa per l’incontro della Serie C tra l’Unione ed il Pescara previsto sempre domani sul campo di Centi Colella. Rinviati a causa del maltempo anche tutti gli altri impegni dell’Unione per il settore giovanile.

Per la squadra cadetta c’è comunque una buona notizia visto che è stato accolto il ricorso presentato dalla società per gli 8 punti di penalizzazione che sono stati quindi restituiti ai ragazzi allenati da Marozzi e Vicini che affronteranno con fiducia la ripresa del campionato.

Il Museo Rugby Club VCNV, in occasione delle Feste Natalizie, organizza una cena per lo scambio degli auguri per il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 20 (prenotazioni a Luigi Cerroni 3494247971) e regalerà una bottiglia di vino a tutti coloro che rinnoveranno la tessera sociale per il 2019, nonché per l’anno in corso.