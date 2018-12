Senso civico, quando l’istruzione non basta

Non basta una buona istruzione a fare un buon cittadino con un minimo di senso civico ed educazione, lo dimostrano le foto diffuse dall’Università degli Studi dell’Aquila dopo la giornata delle lauree.

Un luogo in cui si è appena svolto un festino di ragazzini incontinenti alle prese con le prime esuberanze alcooliche, così appariva l’ingresso a Coppito dell’Università degli Studi dell’Aquila che tramite la propria pagina Facebook ha voluto denunciare la scoraggiante situazione che denota lo scarso senso civico di alcuni neolaureati: «Questa è una foto che non avremmo mai voluto pubblicare. Oggi è stata una bellissima giornata di lauree, una festa di tutti. Ma non è questo quello che ci aspettiamo dai nostri studenti. Occorre rispetto per i luoghi che vi hanno accompagnato negli anni di studio, luoghi che vi appartengono e che dovete custodire».