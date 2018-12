L’Aquila, ecco la nuova Casa delle adozioni

Inaugurata la nuova Casa delle adozioni a L’Aquila, locali in via Generale Francesco Rossi.

Inaugurata in via Generale Francesco Rossi la nuova sede comunale destinata allo svolgimento delle attività inerenti le adozioni nazionali e internazionali e l’affido familiare. All’inaugurazione dei locali della Casa delle adozioni in cui sarà possibile, in maniera riservata e protetta, svolgere i colloqui tra genitori e assistenti sociali del Comune dell’Aquila e personale Asl dell’Aquila hanno partecipato il sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi, il vice sindaco, Guido Liris, l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Bignotti, l’assessore Alessandro Piccinini e il consigliere comunale Roberto Santangelo.

«È una giornata di festa per la città. Finalmente – ha dichiarato l’assessore Bignotti – c’è un punto di riferimento stabile per un servizio così importante e delicato per la nostra comunità, che riguarda moltissime famiglie e che fino ad oggi si è svolto in luoghi provvisori e temporanei.

«Una Pubblica amministrazione – ha aggiunto il sindaco Biondi – non deve solo erogare servizi, ma deve adoperarsi affinché questi siano di qualità, dignitosi e adeguati e alle esigenze dei fruitori e degli operatori. Questo è un buon esempio, soprattutto perché risponde alle necessità di persone che ambiscono a soddisfare uno dei desideri più belli: essere genitori».