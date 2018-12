Aquilani, quanti chilometri in auto!

L’Aquila è la provincia abruzzese nella quale si percorrono, quotidianamente, più chilometri in auto.

13181 i chilometri annui percorsi dagli aquilani in auto, con una media giornaliera di quasi un’ora e mezza. Gli spostamenti degli aquilani però avvengono per lo più di giorno, visto che le ore notturne di guida ammontano a meno del 4% sul totale.

Sono i dati emersi dall’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2017, che mettono in luce come negli ultimi 5 anni in Abruzzo sia cambiato il modo di utilizzare l’ auto: la si usa più frequentemente, in media 5 giorni in più rispetto al 2013, ma per percorrere tratti più brevi.

Il venerdì è, come nel resto d’Italia, la giornata in cui si utilizza maggiormente l’auto.

L’Aquila ha il record, come detto, dei chilometri percorsi all’anno, mentre spetta a Pescara il primato della provincia nella quale l’ auto si utilizza più di frequente: 295 giorni l’anno contro i 287 dell’Aquila.

Gli automobilisti chietini sono quelli più nottambuli.

I dati sono stati raccolti dalle scatole nere che hanno avuto in Italia negli ultimi anni un netto incremento: ora sono circa 6,8 milioni di unità, di cui UnipolSai detiene circa il 50%.