Si chiama Seppellacchio ed è la nuova provocazione, tutta natalizia, di Taffo Funeral Services.

Il riferimento è all’ormai celebre Spelacchio, l’albero di Natale che l’anno scorso, a Roma, ha fatto parlare di sè in termini ironici e beffardi. Quest’anno è la volta di Spezzacchio, altro albero di Natale che, costretto dallo smog e da funi d’acciaio che lo tengono in piedi a scapito delle sue radici che non sanno più dove far presa, è sofferente in una delle maggiori piazze di Roma.

Da qui, l’idea di Taffo: “A Natale salva un albero dal funerale”

L’azienda aquilana gestita da Piero Taffo con numerose sedi nel Lazio ha così deciso di lanciare un messaggio contro il disboscamento e a favore del Wwf Italia.

Verranno accese domani le illuminazioni di un nuovo albero riutilizzabile, artificiale e pieno di vita nel quartiere Trieste di Roma, per dare un messaggio ecologista e contro il disboscamento.

“Siamo le persone giuste per seppellire quest’assurda abitudine di recidere gli alberi a Natale. È una cosa che non ha senso”, afferma Alessandro Taffo, direttore dell’agenzia che si fa carico dell’evento.