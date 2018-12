Pausa Caffè con il sindaco Tempesta

Biagio Tempesta, primo sindaco di destra dell’Aquila, ospite di Pausa Caffè.

Nell’appuntamento odierno delle 10:15 con Pausa Caffè, ospite d’eccezione della direttrice de Il Capoluogo Roberta Galeotti sarà l’ex sindaco Biagio Tempesta.

In un momento estremamente complicato per il centro-destra in Abruzzo e, segnatamente, per Forza Italia a L’Aquila, commissariata, con Tempesta si parlerà del progetto politico e di come lui ci si avvicinò.

Con uno sguardo, ovviamente, anche alle prossime regionali.

Biagio Tempesta, una lunga carriera politica

Biagio Tempesta, di professione avvocato, crebbe politicamente nel Movimento Sociale, partito per il quale è stato consigliere comunale e regionale, per poi passare a Forza Italia, e quindi al Popolo della Libertà.

Eletto per due volte sindaco della città dell’Aquila: la prima volta il 7 giugno 1998 — con il 56,4% di voti, al ballottaggio contro il sindaco uscente di centrosinistra Antonio Centi — e successivamente riconfermato il 26 maggio 2002 — con il 53,3% di voti, al primo turno contro Celso Cioni.