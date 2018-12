Panta Rei racconta le tradizioni di Santa Lucia

Usi e costumi in Abruzzo, le tradizioni di Santa Lucia

L’Associazione PANTA REI presenta “Gli occhi velati di Santa Lucia – Usi e costumi in Abruzzo“.

Una conferenza con il dott. Francesco Stoppa, docente dell’Università di Chieti esperto di tradizioni abruzzesi e presidente CATA – Compagnia Tradizioni Teatine.

L’appuntamento è per Sabato 15 dicembre alle ore 18.00 presso l’auditorium Sericchi della BPER in Via Pescara 4 a L’Aquila. L’ingresso è libero.

Gli occhi velati di Santa Lucia – Usi e costumi in Abruzzo