Nuovo look per la stazione di Sulmona, è stato presentato l’importante intervento di riqualificazione

Quasi 7 milioni di euro investiti da RFI sulla Stazione ferroviaria di Sulmona per abbattere le barriere architettoniche, innalzare i marciapiedi per l’accesso ai treni e per istallare tre nuovi ascensori controllati a distanza, con rampe esterne, percorsi tattili e videosorveglianza.

Un intervento di riqualificazione che ha realizzato Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) in circa sei mesi di lavoro.

Stazione di Sulmona, nuova l’illuminazione e la biglietteria

Completamente riqualificati il sottopassaggio e l’atrio (compresa la biglietteria), con una nuova sala d’aspetto affacciata sul primo marciapiede, ora climatizzata.

Entro il 2019 è prevista anche l’istallazione del nuovo sistema di informazione visiva e sonora per i viaggiatori. Erano presenti all’inaugurazione del nuovo look della Stazione il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI Maurizio Gentile e il Direttore Territoriale Giulio Del Vasto.