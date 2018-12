Grippo non tornerà alla guida della Municipale

Ernesto Grippo, respinto il ricorso dell’ex comandante di Polizia municipale

Il Tribunale dell’Aquila, sezione Lavoro, ha respinto il ricorso promosso dall’ex comandante di Polizia municipale, Ernesto Grippo, promosso nei confronti del Comune dell’Aquila con il quale chiedeva di essere reintegrato alla guida del Comando fino al 31 dicembre 2019.

Il giudice del lavoro ha riconosciuto le ragioni della Giunta Biondi, che dopo l’insediamento ha ritenuto di concludere il rapporto di lavoro avviato con Grippo dalla precedente amministrazione ed ha conferito le funzioni ad interim ad un altro dirigente di ruolo in servizio presso l’ente, peraltro conseguendo anche un cospicuo risparmio.

Grippo, il giudice lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio

«Non è mio costume pubblicizzare l’esito dei giudizi – dichiara il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – tuttavia poiché questa vicenda era stata posta all’attenzione dell’opinione pubblica, trovo giusto che i cittadini siano informati anche dell’esito favorevole per l’ente di questa controversia, a conferma della correttezza dell’agire della mia amministrazione. Osservo anche che il giudice del lavoro ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, cosa che non accade di frequente. Questo non è l’unico caso di affermazione in cause di lavoro degli avvocati comunali che, diversamente da quanto riportato sui mezzi di comunicazione, hanno ottenuto anche altri successi».