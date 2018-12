Camarda, 47enne rinvenuto cadavere

Questa mattina un uomo è stato ritrovato privo di vita, indaga la polizia. Il cadavere segnalato in territorio di Camarda, lungo la ss17 bis.

Indagini in corso da parte della polizia di stato a seguito della segnalazione del ritrovamento del cadavere di un uomo di 47 anni all’interno di un’auto lungo la statale 17 bis. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato per le indagini del caso al fine di accertare le cause del decesso dell’uomo e i sanitari del 118.

L’allarme è scattato questa mattina poco dopo le 8, quando un passante ha notato un’auto ferma sul bordo della strada e l’uomo al suo interno che non dava segni di vita. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti, che contestualmente ha allertato anche il 118. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne.

Il pm della Procura dell’Aquila, Roberta D’Avolio, ha disposto l’autopsia che dovrebbe essere eseguita nella giornata di domani. Per le precise cause della morte, però, presumibilmente si dovranno attendere gli esami tossicologici, anche perché l’uomo era noto come tossicodipendente.