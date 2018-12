Bazzano, che freddo al progetto Case

Al progetto Case di Bazzano fa freddo: sono diverse le segnalazioni che giungono alla redazione de Il Capoluogo sul funzionamento dei termosifoni.

Come ci spiega un lettore,

“I termosifoni funzionano dalle 06:00 alle 23:00: questo non sarebbe un problema, se non fosse che durante la giornata, probabilmente perché impostati a una temperatura che non deve salire più di un tot per non consumare troppo, rimangono tiepidi e non riescono a scaldare le abitazioni, rimaste al freddo tutta la notte.

Ci siamo svegliati nel pieno della notte con una temperatura di 17 gradi e dato che nostra figlia ha freddo e non riesce a dormire abbiamo dovuto accendere i termosifoni elettrici, dovendo in aggiunta consumare elettricità.

E’ assurdo che nel 2018 si debba “patire il freddo” dentro una casa moderna e con impianti funzionanti.

In 10 anni non era mai successa una cosa simile. E pensare che il nuovo Sindaco in campagna elettorale aveva anche detto che questi “progetti Case” erano da rivalutare: invece siamo al freddo in pieno dicembre, in una città dove il freddo l’ha sempre fatto e lo si conosce bene.

Fuori nevica, tra qualche ora devo andare a lavoro e per il freddo non si è dormito. Per me non è una cosa giusta”.

