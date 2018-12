Riaperta la strada del Lago a Campotosto

Alta Valle dell’Aterno, riaperta la Strada Provinciale che porta da Aringo a Poggio Cancelli

Riaperta la Strada Provinciale n. 2 “del lago di Campotosto” da Aringo a Poggio Cancelli verso il Comune di Capotosto . Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, si è detto «soddisfatto per il risultato raggiunto in brevissimo tempo, dando la possibilità alla popolazione residente di accedere ai comuni limitrofi e al capolugo di Regione in un tempo minore e in totale sicurezza. Ricordiamo che tutta l’amministrazione approvò, in tempi ristrettissimi (23/11/2018), la variazione di bilancio e il programma delle opere pubbliche del settore viabilità affidando, nelle forme della somma urgenza, i lavori di ripristino della viabilità della Sp 2 del lago di Campotosto, Arrigo – Poggio Cancelli, per un importo complessivo di 128.500 euro oltre iva. Le opere sono state realizzate dalla ditta GEO L’AQUILA SRL (con sede in L’aquila), mentre la direzione dei lavori è stata affidata all’Ing. Monica Taddei, funzionario dell’Ente. Tutto il crono programma dell’intervento è stato perfettamente rispettato, anzi la riapertura arriva con molti giorni di anticipo rispetto alla data preventivata del 23 dicembre 2018. »

«La riapertura di questa arteria – conclude il Presidente della provincia – rappresenta, soprattutto, nei periodi invernali la principale via di comunicazione tra il comune di Campotosto (Aq) e i territori circostanti e la tempestiva risposta dell’ente, comunica sensibilità e vicinanza alle già gravi problematiche che investono tutto il territorio di Campotosto. Ora bisogna sostenere, in tutte le sedi, le necessità dei comuni dell’Alta valle dell’Aterno, colpiti dagli eventi sismici degli ultimi anni, affinché possa rinascere e svilupparsi una nuova economia e la crescita sociale e culturale dell’intera area.»

Erano presenti, oltre al Presidente della Provincia dell’Aquila, anche il consigliere regionale, Pierpaolo Pietrucci, il sindaco di Campotosto, Luigi Cannavicci, il vice sindaco di Capitignano, Franco Pucci, il sindaco di Cagnano Amiterno, Iride Di Martino, il consigliere del comune di Campotosto, Ercole Di Girolami.

Nella foto il Presidente della Provincia dell’Aquila taglia la barba a chi aveva scommesso con lui che la strada non si sarebbe riaperta entro natale