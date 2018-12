Punto nascite Sulmona da record, 6 parti in 24h

Il punto nascita dell’ospedale di Sulmona continua ad essere da record: sei parti in uno solo giorno.

Le ultime 24 ore hanno visto infatti venire alla luce sei neonati.

La metà dei parti, come si legge su OndaTv, è avvenuta in analgesia, parto ormai nella prassi ospedaliera di routine per una struttura sempre efficiente che però non riesce a scongiurare il rischio della futura chiusura del punto nascite.

Il comitato tecnico del Ministero vuole chiudere; la Regione, d’altro canto, non intende avviare il cronoprogramma di chiusura e, fino al 10 febbraio prossimo, lo lascerà aperto.

Il governo non riconosce il punto nascita nell’area disagiata eppure i tempi di percorrenza vanno ben oltre i famosi sessanta minuti.

Il Ministero dovrà ora inviare le risultanze del tavolo tecnico alla Regione, che a sua volta presenterà le controdeduzioni.

Ad ogni modo ciò che è successo nelle ultime ore è comunque emblematico: chiudono i punti nascita ma i bambini continuano a nascere…

Non sarebbe il caso di scongiurare il rischio di chiusura?

foto tratta da OndaTv