Nevicate nell’Aquilano e sulle zone montuose, in attenuazione nelle prossime ore, temperature in graduale aumento. Nuovo peggioramento da stanotte ma quota neve in rialzo.

La nostra penisola risulta interessata dal transito di sistemi nuvolosi originatisi sui nostri mari occidentali dalla confluenza tra masse d’aria umida di origine atlantica e masse d’aria molto fredda di origine continentale, sistemi nuvolosi che, in queste ultime ore, complici le basse temperature, hanno favorito nevicate fino a bassa quota, specie sulla Marsica e nell’Aquilano. E’ nevicato a L’Aquila e, nelle prossime ore, sono attese altre nevicate nell’Aquilano, generalmente di debole intensità, mentre deboli nevicate potranno manifestarsi anche sulle zone montuose che si affacciano sul versante adriatico, al disopra dei 600-700 metri. A partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo, tuttavia, ad un graduale aumento delle temperature, provocato dall’arrivo di correnti meridionali in intensificazione, a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione che attraverserà la nostra regione nella giornata di venerdì, ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso le restanti zone: previste precipitazioni diffuse, copiose nevicate sui rilievi al disopra dei 900-1200 metri, ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso il settore orientale e costiero. Nella giornata di sabato, inoltre, lo spostamento della perturbazione verso i vicini Balcani e verso la Grecia favorirà un temporaneo ingresso di masse d’aria molto fredda di origine continentale che determineranno una nuova generale diminuzione delle temperature e possibili rovesci nevosi fino a bassa quota, in miglioramento entro la serata.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni, più probabili sulla Marsica, nell’Aquilano e sulle zone montuose, nevose al disopra dei 600-700 metri, in attenuazione nelle prossime ore con temperature in graduale aumento. Previste ancora deboli nevicate a L’Aquila, in attenuazione dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, mentre sul settore orientale il cielo risulterà nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni, nevose al disopra dei 600-700 metri, in attenuazione tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio. Schiarite nel pomeriggio-sera, più ampie sul settore occidentale dove, tuttavia, dalla tarda serata, tornerà ad aumentare la nuvolosità, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione che favorirà un moderato peggioramento ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, dove si prevedono precipitazioni diffuse ma con quota neve in rialzo intorno ai 900-1200 metri. Nella giornata di venerdì è previsto un moderato peggioramento del tempo anche sul settore orientale e costiero con precipitazioni in intensificazione.

Temperature: Stazionarie al mattino ma la tendenza è verso un graduale aumento a partire dalla tarda mattinata e nel corso della giornata.

Venti: Orientali lungo la fascia costiera con occasionali rinforzi. Occidentali altrove ma da stasera tenderanno a provenire dai quadranti meridionali.

Mare: Generalmente poco mosso o mosso.



(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)