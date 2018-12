Mastrangelo nuovo Capo della Squadra Mobile

Si è insediato il nuovo Capo della Squadra Mobile della Questura di L’Aquila, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Marco Mastrangelo.

Sostituirà nell’incarico il Vice Questore Tommaso Niglio, attualmente frequentatore del Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Roma.

Originario di Piedimonte Matese (Caserta), 44 anni, laureato in Giurisprudenza ed in Scienze dell’Amministrazione, avvocato, Mastrangelo è entrato in Polizia nel 1999, maturando esperienze professionali in più ruoli.

Dopo avere frequentato, dal 2006, il corso biennale di formazione per Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo anche il master di 2° Livello in Scienze della Sicurezza, ha prestato servizio dal 2008

presso il V° Reparto Mobile di Torino, partecipando a numerosi servizi di ordine pubblico in occasione di importanti manifestazioni nazionali ed internazionali e dal 2012 presso la Questura di Cuneo in qualità di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, Vice Capo di Gabinetto e, dal 2014, di Capo della Squadra Mobile.

Il Questore, Orazio D’Anna, anche a nome degli altri Funzionari e di tutta la Polizia aquilana, nel dare il benvenuto al nuovo Capo della Squadra Mobile Mastrangelo, che subito dopo il suo arrivo ha incontrato il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello Pietro Mennini ed il Procuratore della Repubblica di L’Aquila Michele Renzo, ha formulato allo stesso i migliori auspici per il servizio che renderà alla città ed alla provincia unitamente a quel collaudato gruppo di Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria di cui si compone la Squadra Mobile, che nel tempo hanno conseguito lusinghieri risultati nella lotta alla criminalità.

L’augurio del sindaco Biondi

«Rivolgo al nuovo dirigente della Squadra mobile dell’Aquila, Marco Mastrangelo, i migliori auguri di buon lavoro a nome dell’intera municipalità aquilana. Il rapporto con la Polizia di Stato e le forze dell’ordine è sempre stato di massima cordialità e collaborazione e sono certo che anche con il vice questore aggiunto Mastrangelo vi sarà l’opportunità di poter lavorare assieme per contrastare eventuali criticità che una città meravigliosa ma complessa come la nostra può presentare. Al vice questore Tommaso Niglio, che lo ha preceduto nell’importante incarico, i migliori auspici per il prosieguo del suo percorso professionale.»