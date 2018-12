L’Organistica Aquilana festeggia i 35 anni di musica

Associazione Organistica Aquilana, 35 anni di cultura musicale organistica e organaria

A conclusione dell’attività musicale per il 35° anniversario della costituzione ed in occasione del Natale 2018, l’Associazione Organistica Aquilana propone una serie di concerti che vedono il Complesso Vocale Giuseppe Vallaperti impegnato in una tre giorni che prende il via domani venerdì 14 dicembre a L’Aquila presso la Sala Cesare Rivera di Palazzo Fibbioni alle ore 17,00, sede del Comune dell’Aquila. Sotto la direzione del M° Luciano Bologna, nella prima parte del concerto sarà proposto un repertorio di canti popolari natalizi e classici e nella seconda parte, in occasione del 450° anniversario della nascita di Adriano Banchieri, brani tratti dalla Commedia madrigalesca “La pazzia senile“, commedia tragicomica che rispecchia il carattere burlesco e goliardico del monaco olivetano. I coristi del Complesso Vocale Giuseppe Vallaperti saranno impegnati nella piece tragicomica anche nell’interpretazione recitata del copione alternata ai brani cantati. Nei giorni successivi il Complesso Vocale Giuseppe Vallaperti si esibirà sabato 15 dicembre alle ore 18,00 a Paganica, presso la Chiesa degli Angeli Custodi, in una performance tutta natalizia con canti caratteristici del Medioevo estendendo il repertorio fino ai nostri giorni. Il concerto sarà replicato nella mattinata del giorno successivo, domenica 16 dicembre, presso il Centro anziani di Monticchio.