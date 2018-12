Le Micarelli tornano in centro e apre le porte alle famiglie

La Scuola Santa Maria degli Angeli riapre la sede in centro storico

La Scuola Santa Maria degli Angeli (Suore Barbara Micarelli) dell’Aquila è rientrata quest’anno nella nuova sede in Via Barbara Micarelli in centro storico.

Micarelli, Domenica 16 l’Open Day per le famiglie

Domenica 16 dicembre, dalle ore 10.00 alle 13.30 la sede del centro storico apre le porte alle famiglie con l’Open Day per far conoscere la scuola dell’infanzia e primaria paritaria “Santa Maria degli Angeli”.