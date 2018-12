L’Aquila si risveglia, bella più che mai, sotto la neve.

La nevicata è iniziata nel cuore della notte e in molti, aquilani e non, hanno ammirato lo splendore della nostra città e dei tetti ricoperti di neve, postando fotografie sui social network.

Particolarmente suggestive le immagini che vedono i palazzi da poco riconsegnati alla città brillare e le luci d’artista innevate, come nelle fotografie condivise da Cesare Ianni di Jemo Nnanzi

Neve, scuole aperte

Scuole aperte a L’Aquila. Interpellata da Il Capoluogo alle 7 di questa mattina, l’assessore alla viabilità Carla Mannetti ha confermato che le strade sono abbastanza libere dalla neve e che non si è quindi provveduto alla chiusura delle scuole.

La conferma è arrivata poco prima delle 8 con una nota ufficiale del Comune

A seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici e valutazioni congiunte intercorse fra il settore Protezione civile e Polizia municipale del Comune dell’Aquila, i quali hanno ritenuto che la situazione non sia tale da determinare l’assunzione di provvedimenti, il sindaco, Pierluigi Biondi, ha inteso di non procedere alla emanazione di ordinanza per la chiusura delle scuole. Gli istituti di ogni ordine e grado del capoluogo, pertanto, rimangono aperti mentre già dalle prime ore della giornata sono in azione uomini e mezzi dell’ente per dare attuazione al Piano neve comunale.

Mezzi spartineve in giro da diverse ore.

Lamentele giungono però alla nostra redazione dalla Torretta: questa la situazione delle strade alle 7 di questa mattina “Da qui non è passato nessuno”