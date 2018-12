In arrivo Mercatini di Natale e Scuola di Magia

I mercatini di Natale e la scuola di magia arrivano in centro storico a L’Aquila il 21-22-23 dicembre 2018.

Sarà la Villa comunale ad ospitare questa rassegna fiabesca, il cui annuncio ha avuto già risonanza nazionale con ben 18mila persone che hanno risposto “parteciperò” al relativo evento su Facebook.

Emozionati gli organizzatori di L’Aquila Young, l’associazione da cui è nata l’idea e che sta curando la preparazione nei minimi dettagli.

«Abbiamo avuto una risposta incredibile, a livello nazionale – ha dichiarato Marcello Di Giacomo, Presidente di L’Aquila Young a Il Capoluogo -. Siamo stati contattati da tantissime persone da tutta Italia per informazioni e per avere delle indicazioni sulle strutturein cui alloggiare. Prevediamo una simpatica e chiassosa (nonché utile) invasione della città per i tre giorni dell’evento.»

Vi saranno tre aree:

Area expo

artigiani , hobbisti , commercianti a tema magico e natalizio

Area street food

prodotti tipici, food e beverage con area degustazione coperta e riscaldata

Area magic

il binario magico, l’aula delle pozioni, lo specchio dei ricordi, la scopa magica, il cappello parlante e tanto altro ancora

Orario mercatini:

Venerdì 21 dicembre dalle 16 alle 23

Sabato 22 e domenica 23 dicembre dalle 10 alle 23

L’ingresso ai mercatini è totalmente gratuito.

per info spazi espositivi:

tel . 3317383503

mail info@laquilayoung.org

Programma entertainment:

Durante tutti e tre i giorni animeranno i mercatini maghi, personaggi potteriani, animali fantastici e tante altre sorprese.

Eventi principali

I segreti del villaggio dei maghi – escape room

da 2 a 8 giocatori

durata 30′

evento a pagamento

venerdi 21 dicembre dalle 16 alle 23

sabato 22 e domenica 23 dicembredalle 10 alle 23

Torneo dei maghi

squadre da 4 giocatori

durata 1ora

evento a pagamento

sabato 22 dicembre dalle 15 alle 23

Ballo dei maghi e sfilata cosplay

sabato 22 dicembre dalle 21.30

evento gratuito

Trova gli animali fantastici

squadre da 4 giocatori

durata 1ora

evento a pagamento

segreteria organizzativa evento

L’Aquila Young

