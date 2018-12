AzP a L’Aquila per le aree interne

Aperta la sede aquilana di AzP, Zelli e Santangelo: «Testimonianza di ascolto e impegno concreto per le aree interne».

AzP (Azione Politica) apre la sua sede anche nel capoluogo abruzzese. «È un segnale di attenzione alle aree interne, in un momento in cui i partiti tradizionali sembrano non saper per più ascoltare i cittadini» ha dichiarato ai presenti il consigliere comunale Roberto Santangelo nel corso dell’evento di presentazione dei nuovi locali che si trovano in via Nicoló Persichetti, 44. «Con il movimento civico di Zelli – ha proseguito Santangelo – rilanciamo la territorialità, partendo dai bisogni delle persone. Questa sede sarà un punto ascolto aperti a tutti».

All’inaugurazione, molto partecipata, ha preso parte anche il coordinatore regionale di AzP, Gianluca Zelli, mentre il sindaco della città, ha portato un saluto introduttivo. «Abbiamo molto a cuore L’Aquila. Ci impegniamo a contribuire al processo di rinascita del capoluogo abruzzese, sia materiale attraverso la ricostruzione, sia civile restituendo luoghi e spazi di aggregazione e socialità – ha sottolineato Zelli – Un filo diretto tra Comune e Regione non può che arricchire i progetti e gli impegni di tutti noi».