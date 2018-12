Piazza Duomo, da domani si pattina sul ghiaccio

Sarà inaugurata domani, giovedì 13 dicembre alle ore 17 in Piazza Duomo la pista di pattinaggio su ghiaccio vero.

Lo comunica l’Assessore alla Cultura e al Turismo Sabrina di Cosimo.

«Dopo l’accensione dell’albero, delle luminarie, l’apertura del mercatino, il presepe artigianale e le giostrine per i bimbi, con l’inaugurazione della pista di pattinaggio completiamo le iniziative attinenti al villaggio di Natale in Piazza Duomo.»

«Quest’anno possiamo contare su una pista di ghiaccio vero, messa a disposizione da ASD L’Aquila Eventi, per il puro divertimento dei più piccoli, ma non solo.»

«Il nostro obiettivo è quello di riportare gli aquilani in centro storico e far rivivere la Piazza come luogo di incontro e di aggregazione delle famiglie, attraendo anche un numero sempre maggiore di turisti, con le varie iniziative che stiamo preparando per la città e le frazioni. Nei prossimi giorni comunicheremo altri progetti su cui stiamo lavorando per far vivere momenti di gioia ai nostri cittadini.»