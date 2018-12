Giornata di attesa con il bel tempo ma con temperature al disotto delle medie stagionali. Da stasera-notte tempo in peggioramento con possibili nevicate su Marsica e Aquilano.

Sulla nostra penisola il tempo è migliorato e, nelle prossime ore, anche sulla nostra regione splenderà il sole, sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo pressoché ovunque, anche se non si escludono addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi; ma come annunciato nei precedenti aggiornamenti, il tempo tornerà a peggiorare a partire dalla tarda serata e nella giornata di giovedì, a causa dell’arrivo di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale e in sviluppo sui nostri mari occidentali, nuvolosità che si estenderà verso la nostra regione in tarda nottata e nelle prime ore della mattinata di giovedì, favorendo un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla Marsica e nell’Aquilano dove, complici le basse temperature previste, saranno possibili deboli nevicate intorno ai 600-700 metri: non si escludono nevicate a L’Aquila e Avezzano nella prima parte della giornata di giovedì, attenzione, anche se nel pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni sul settore occidentale, mentre annuvolamenti e possibili rovesci riguarderanno il settore orientale e costiero, specie nella seconda metà della giornata. Alla base dei dati attuali, inoltre, un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso tra venerdì e sabato, a causa dell’arrivo di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, tuttavia, favorirà anche un graduale aumento delle temperature e un rialzo della quota neve.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie in prossimità dei rilievi e sull’Adriatico centrale, occasionalmente anche nel Vastese. Gelate diffuse, anche sul settore orientale: si raccomanda prudenza per la presenza di tratti stradali ghiacciati, attenzione. Dalla serata e nel corso della nottata è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulla Marsica e nell’Aquilano con possibilità di nevicate, in intensificazione nella mattinata di giovedì. Probabile neve a L’Aquila e Avezzano, in attenuazione dal pomeriggio di giovedì.

Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi. Gelate diffuse, attenzione.

Venti: Deboli settentrionali ma da stasera tenderanno a provenire dai quadranti meridionali, specie sul settore orientale.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)